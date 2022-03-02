Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

İhlas Haber Ajansı, Metin Akyürek - Güncel
 - Güncelleme:

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldıORDU Ünlü rock grubu Pinhani Orduluları coşturdu.

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

ORDU Ünlü rock grubu Pinhani Orduluları coşturdu. Konserin verildiği salon yetersiz kalınca dışarıda kalan binlerce kişi için salonda led ekran kuruldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında binlerce gencin katılımıyla alternatif rock gruplarından "Pinhani" konseri gerçekleştirdi. Altınordu ilçesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konser, salonun dolmasıyla dışarıya taştı. Salon önünde kalan vatandaşlar için LED ekran kuran Büyükşehir Belediyesi salon dışında kalan vatandaşlara da konser heyecanını yaşattı.

Konserde alternatif rock gruplarından "Pinhani" "Dünyadan Uzak", "Dön Bak Dünyaya", "Ne Güzel Güldü", "Beni Al", "Hele Bi Gel" ve "Ben Nasıl Büyük Adam Olucam" gibi pek çok beğenilen şarkıları seslendirdi.

Başkandan gençleri müjde

Gençlerin heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaz sezonunda yeni sürprizlerin olduğunu söyledi. Konser alanına gelerek gençlere sürpriz yapan Başkan Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak siz gençlerimize sürprizlerimiz devam edecek. Bugün salonlara sığmayan bu kalabalık için yaz ayında daha farklı sürprizlerimiz olacak. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için değerlisiniz" dedi.

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

Ordu'da Pinhani rüzgarı... Salonlara sığmayan konserde binlerce kışı dışarda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek - Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Pinhani, Konser, Magazin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title