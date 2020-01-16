Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu yönüne giden Hakan K. yönetimindeki 34 KHT 01 plakalı otomobil, Evkaf Mahallesi belediye plajı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Ekmekçi'ye çarptı.
Kazada, yolun kenarına savrulan Ekmekçi, olay yerinde öldü. Ekmekçi'nin cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.