Ordu'da örtü yangını
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Ordu'da örtü yangını

10.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:03
Ordu'da örtü yangını

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Aşağı Kirazdere Mahallesi'nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine uzak olan yangının, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle sürdüğü belirtildi. Rüzgar ve fırtınanın etkisiyle 15 dönümlük alanı saran yangında, fındık bahçeleri de zarar görürken, ekipler alevleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


Ordu'da örtü yangını
Ordu'da örtü yangını
Ordu'da örtü yangını
Ordu'da örtü yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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