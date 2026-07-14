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Ordu'da kaçak silah atölyelerine operasyon: 7 gözaltı

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Ordu'da kırsal alanda kaçak silah üretimi yapan 2 atölyeye düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Ordu'da kırsal alanda kaçak silah üretimi yapan 2 atölyeye düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı 6-12 Temmuz tarihlerinde kendi sorumluluk bölgesinde kaçak silah atölyelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 adet silah imalathanesi, 4 adet dik torna makinesi, 7 adet tabanca şarjörü, 21 adet tabanca yedek namlusu, 21 adet tabanca yayı, 18 adet tabanca iğnesi, 13 adet silah gövdesi, 50 adet tabanca pimi, 60 adet tabanca üst kapağı, 95 adet tabanca kabzası ve 295 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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