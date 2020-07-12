Ordu'da iş kazası: 1 ölü Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eyüplü Mahallesi'ndeki taş ocağında çalışan Burhan Saytaş (51), bir anlık dikkatsizlik sonucu taş kırma makinesi ile kepçe arasında sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saytaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA