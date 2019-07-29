Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Musa Aydın yönetimindeki 34 KK 1105 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı Kavşağı'nda, Sunay Altun yönetimindeki 52 TC 937 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Gülay Songüloğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla çekildi.

Kaynak: AA