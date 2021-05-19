Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları
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Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Yaşam

- Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, kentte düzenlenen fener alayı ile devam etti.

- Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları

ORDU - Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, kentte düzenlenen fener alayı ile devam etti.

Sabah saatlerinde başlayan 19 Mayıs kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Gün içerisinde farklı etkinlikler ile devam eden programlar, fener alayı ile devam etti. 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, ardından ise İstiklal Marşı okundu. Ardından çok sayıda vatandaşın katılı ile fener alayı düzenlendi. 19 Eylül Stadyumu'ndan başlayan fener alayı, kentte tur atarak, İlk Adım Anıtı'na ulaştı.

Fener alayına, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları
Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları
Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları
Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları
Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları
Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları
Ordu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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