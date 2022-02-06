Ordu'da evdeki yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Tepealan Mahallesi Kırıkbozu mevkisindeki tek katlı ahşap evde önceki gün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Eymen ile 8 aylık kardeşi Yaman Bulut Alantepe'nin Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

İki kardeşin cenazeleri aynı tabuta konularak yangının çıktığı mahalledeki Alanbaşı Mezarlığı'na getirildi.

Kardeşlerin naaşları, öğle vakti öncesi kılınan cenaze namazının ardından farklı mezarlara defnedildi.

Cenaze töreninde çocukların ailesi güçlükle ayakta durdu.

Cenazeye çocukların ailesinin yanı sıra Korgan Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ile çok sayıda kişi katıldı.