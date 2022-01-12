Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı - Haberler
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Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı

AA / Sefa Eyi - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşi tarafından yüzüne yanıcı madde atılan kadın yaralandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşi tarafından yüzüne yanıcı madde atılan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi'nde Erkan E, eski eşi Elvan S'nin yaşadığı eve gitti.

İkili arasında yaşanan tartışma sonrası Erkan E, 2 çocuğunun annesi kadının yüzüne yanıcı madde serpti.

Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi tamamlanan Elvan S, Samsun'a sevk edildi.

Polis, olayın ardından kaçan Erkan E'yi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı

Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı

Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı

Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı

Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı

Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı

Eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi yakalandı

AA / Sefa Eyi - Son Dakika Haberleri

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