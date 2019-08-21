Ordu'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

21.08.2019 20:38

Ordu'nun Akkuş ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde özel bir şirkette çalışan elektrik işçisi Cafer Gökmen (44), bazı evlerde elektrik voltajının düşük olması nedeniyle mahalledeki trafoyu incelemek istedi.

Bu sırada elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla ilçedeki devlet hastanesine kaldırılan Gökmen, kurtarılamadı.

Kaynak: AA