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Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

AA / Tahsin Köksal - Haberler | Güncel
Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıcak Mahallesi Üçpınar mevkisinde, Şakir Bıyık'ın (75) kullandığı "pat-pat" olarak tabir edilen tarım aracı fındık bahçesine devrildi.

Kazada ağır yaralanan Bıyık, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesine götürüldü. Bıyık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Bıyık'ın annesinin de geçmiş yıllarda aynı mevkideki trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA / Tahsin Köksal - Son Dakika Haberleri
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