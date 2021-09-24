Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
AA / Tahsin Köksal - Haberler | Güncel
Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.
ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıcak Mahallesi Üçpınar mevkisinde, Şakir Bıyık'ın (75) kullandığı "pat-pat" olarak tabir edilen tarım aracı fındık bahçesine devrildi.
Kazada ağır yaralanan Bıyık, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesine götürüldü. Bıyık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan, Bıyık'ın annesinin de geçmiş yıllarda aynı mevkideki trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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AA / Tahsin Köksal - Son Dakika Haberleri