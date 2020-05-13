Ordu'da çocuklar park ve sahillere akın etti
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Ordu'da çocuklar park ve sahillere akın etti

Ordu'da çocuklar park ve sahillere akın ettiORDU'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 53 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bugün sahillere akın etti.

Ordu'da çocuklar park ve sahillere akın etti
13.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:37

Ordu'da çocuklar park ve sahillere akın etti

ORDU'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 53 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bugün sahillere akın etti. Havanın güneşli olmasıyla birlikte ayaklarını denize sokan minikler, keyifli anlar yaşadı.

Ordu'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile dışarı çıktı. Kimi arkadaşlarıyla kimi de aileleriyle parklara ve sahillere koşarken Ordu yeniden çocuk sesleriyle şenlendi. Ailelerinin Tayfun Gürsoy Parkı'na getirdiği çocuklar çimenlerde oturdu, uçurtma uçurdu, oyuncaklarıyla oynadı, paten, bisiklet ve akülü araçlarını sürdü. Havanın güneşli olmasını da fırsat bile bazı minikler, ayaklarını denize sokarak izinli günlerinin keyfini çıkardı. Aileler, çocukların parkta eğlendiği anları cep telefonuyla da kaydetti.

'TAYYİP AMCAYA TEŞEKKÜR EDERİM'

Oğuz Ege Serik ise, dışarı çıkmalarına izin veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, 'Çok mutluyum dışarı çıktığım için. Kumlarda oynuyorum. Tayyip amcaya teşekkür ederim' ifadelerinde bulundu.

Annesi ile deniz kenarına gelerek ayaklarını denize sokan Leyla Alizade, çocukların dışarı çıktığı günlerde arabaların dışarıda olmamasını istedi. Minik Leyla, 'Çocuklar dışarıya çıksın, arabalar dışarı çıkmasın. Çünkü sesleri beni rahatsız ediyor' dedi.

Kardelen Bodur da, 'İki aydan beri evdeydim. Şimdi dışarıya çıktım. Çok mutluyum. Gezdim ayaklarımı denize soktum. Üstüm çok ıslandı ama eğlendim. Birazcık daha eğleneceğim. Daha sonra karantina günlerime devam edeceğim ama çarşamba günleri yine dışarı çıkacağım. Dışarıya çıkmamıza izin verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim' şeklinde konuştu.

Ordu'da çocuklar park ve sahillere akın etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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