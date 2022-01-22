Son dakika haber | Bir kadın kocası tarafından öldürüldü - Haberler
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Son dakika haber | Bir kadın kocası tarafından öldürüldü

AA / Gökhan Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla öldürdü.

AYBASTI, ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla öldürdü.

İddiaya göre, Metin Yılmaz, Esenli Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Aysel Yılmaz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşine ateş ettikten sonra sağlık ekiplerini aradı.

Ağır yaralanan kadın, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Yılmaz'ın, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Son dakika haber | Bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Son dakika haber | Bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Son dakika haber | Bir kadın kocası tarafından öldürüldü

AA / Gökhan Eren - Son Dakika Haberleri

Metin Yılmaz, Aybastı, Esenli, Ordu, Güncel, Haber

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