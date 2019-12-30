: Ordu'da 95 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü

30.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:49

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşlı bir kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Boğazcık Mahallesi'nde Hüseyin Yanık'a (95) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık bir saat içinde yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede Hüseyin Yanık'ın cansız bedeni bulundu. Yanık'ın cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söndürme çalışmalarını takip eden Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, yangının kısa sürede tüm evi sardığını belirterek, "Maalesef Hüseyin Yanık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

Tandoğan, ekiplerin yangına iki itfaiye aracı ile zamanında müdahale ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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