Son dakika gündem: Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Korgan ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun silahla öldürdüğü annesi, ağabeyi ve anneannesi, son yolculuklarına uğurlandı.
Ordu'nun Korgan ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun silahla öldürdüğü annesi, ağabeyi ve anneannesi, son yolculuklarına uğurlandı.
İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nin Eğlence mevkisinde dün F.Y'nin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren annesi Rahime ve ağabeyi Murat Y. ile anneannesi Cennet G'nin cenazesinin Ordu Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına alınan cenazeler, Korgan ilçesindeki Merkez Camisi avlusuna getirildi.
Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailenin yakınları ile Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz katıldı.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Rahime ve Murat Y'nin cenazeleri Tepe Mahallesi'nde, Cennet G'nin cenazesi ise Aşağı Yaylacık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay