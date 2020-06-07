Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı Ordu Büyükşehir Belediyesi, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Türk ve İslam tarihinin önemli isimlerinin büstlerini yerleştirdi. Ertuğrul Gazi'nin büstü ise Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetildi. Sosyal medyada "Engin Altan Düzyatan" ve "Ertuğrul Gazi büst" etiketleri en çok konuşulanlar arasında girerken, pek çok kullanıcı ise bu duruma tepki gösterdi.

BÜST KALDIRILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, gelen tepkiler üzerine Ertuğrul Gazi büstünü kaldırma kararı aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında yaptırdığımız büstlerden 'Ertuğrul Gazi' büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır.

SORUMLULAR HAKKINDA İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.