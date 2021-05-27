Öpüşmeleri olay olmuştu... Demet Özdemir'den açıklama geldi
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Öpüşmeleri olay olmuştu... Demet Özdemir'den açıklama geldi

Öpüşmeleri olay olmuştu... Demet Özdemir'den açıklama geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaz tatili tam gaz sürüyor. Ünlü çift, şezlongta öpüşürken görüntülenmişti. Özdemir, basına yansıyan fotoğraflara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile birlikte tatillerine devam ediyor. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Tekne tatillerinin ardından otelde görüntülenen ikili, havuz başında öpüşürken objektiflere yansıdı.

İkilinin bu karelerine sosyal medyada yorum yağdı. Demet Özdemir, gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu.

"KEŞKE ÇAYA GELSEYDİNİZ..."

Güzel oyuncu, "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açılardan, gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz" diyerek sitemde bulundu.

Öpüşmeleri olay olmuştu... Demet Özdemir'den açıklama geldi
Öpüşmeleri olay olmuştu... Demet Özdemir'den açıklama geldi
Öpüşmeleri olay olmuştu... Demet Özdemir'den açıklama geldi

Kaynak: Snob Magazin

Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı
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