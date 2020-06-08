Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
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Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimleri durdurulan Hollywood yapımı dizi ve filmlerin çekimleri 12 Haziran'da başlıyor. Alınan yeni tedbirler kapsamında dizilerdeki öpüşme sahnelerinden bundan sonra oyuncu yerine kurgu aşamasında efekt kullanılacak.

08.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:46

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen tüm Hollywood yapımı dizi ve film setleri 12 Haziran'da setlere çıkıyor. Ancak setlerde virüsün yayılmasını engellemek için öpüşme sahnelerinde yeni düzenlemeler yapılacak.

YAKINLAŞMA SAHNELERİ ÇEKİLMEYECEK

Alınan yeni bir kararla senaryoda yer alan öpüşme ve sevişme sahnelerinden bundan böyle oyuncular rol almayacak, bunun yerine bilgisayarla hazırlanan efektlerden yararlanılacak. Ama setlerdeki koronavirüs önlemleri bununla da sınırlı kalmayacak. Oyuncular başta olmak üzere tüm ekip koronavirüs testinden geçirilecek. Oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler çekilmeyecek, set ekibine dezenfektan verilecek. Bu yöntemlerle günlük hayatta uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kuralları film setlerinde de uyulacak.

PROGRAMLAR SEYİRCİSİZ OLACAK

Hazırlanan 22 sayfalık yönetmeliğe göre oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler ya yeniden yazılacak ya da senaryo değiştirilecek. Bunlara ek olarak oyuncuların çekim öncesi provaları devam edecek. Ama özel pleksiglas korumanın ardından gerçekleşecek. Geçmişte stüdyoda seyircili çekilen bazı TV programlarına da artık seyirci alınmayacak.

Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (2)
AHMET: Madem efektle yapılabiliyormuşsa neden şimdiye kadar gerçek yaptılar. Zina hep
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
KENAN: Efektle yapmak ektradan çekim ekstra montaj ekstra aksesuar ve esktradan zaman gerektireceğinden oyuncuların 1 saatlik çekimi 5 saat sürmesin diye olabilir mi acaba ayrıca elin amerikalısı zinanın ne demek olduğunu bilmezken ben neden bu kadar konuştum acaba bunuda biri açıklasın :)
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