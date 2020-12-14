Öptüm Nefesinden şarkı sözleri nedir? Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar 'Öptüm Nefesinden' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar 'Öptüm Nefesinden' şarkısıdır. Peki Öptüm Nefesinden şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın birlikte söyledikleri Öptüm Nefesinden şarkısı Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Öptüm Nefesinden şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
'ÖPTÜM NEFESİNDEN' ŞARKI SÖZLERİ
Geçtim senle dolu sokaklardan
Ne hallere düştüm yaşananlardan
Yorulmuşum bütün olanlardan
Öptüm Nefesinden uzaklardan
Dağılır her yere feryadım karayım
Bir ümidim olsun her zaman arayım
Sesini duyup da öylece kalayım
Bıktım sensiz sessiz akşamlardan
Bir bilsen ağlamak çare de değil ki
Ölücem mi kalıcam mı belli mi
Bir sor nasıl geçiyor burada günlerim
Vazgeçilmez oldun kararlardan
ÖPTÜM NEFESİNDEN ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
11 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklenen Öptüm Nefesinden şarkısı 3.5 milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede beğeni alan şarkı sözleriyle de beğenildi. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz-Müzik: Şöhret Memmedov
Fikir Yazarı: Dildara Eyubova
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Türkçe söz: Mustafa Ceceli
Kemençe: Ekin Uzunlar
Percussion, Gitar: Mustafa Ceceli
Mix-Mastering: Koray Püskül
Klip Yönetmeni: Murad Küçük
Mekan: Sultansazlığı Milli Parkı (Kayseri)