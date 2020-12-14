Öptüm Nefesinden şarkı sözleri nedir? Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar 'Öptüm Nefesinden' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
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Öptüm Nefesinden şarkı sözleri nedir? Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar 'Öptüm Nefesinden' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

14.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:48
Öptüm Nefesinden şarkı sözleri nedir? Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar 'Öptüm Nefesinden' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar 'Öptüm Nefesinden' şarkısıdır. Peki Öptüm Nefesinden şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın birlikte söyledikleri Öptüm Nefesinden şarkısı Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Öptüm Nefesinden şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

'ÖPTÜM NEFESİNDEN' ŞARKI SÖZLERİ

Geçtim senle dolu sokaklardan

Ne hallere düştüm yaşananlardan

Yorulmuşum bütün olanlardan

Öptüm Nefesinden uzaklardan

Dağılır her yere feryadım karayım

Bir ümidim olsun her zaman arayım

Sesini duyup da öylece kalayım

Bıktım sensiz sessiz akşamlardan

Bir bilsen ağlamak çare de değil ki

Ölücem mi kalıcam mı belli mi

Bir sor nasıl geçiyor burada günlerim

Vazgeçilmez oldun kararlardan

ÖPTÜM NEFESİNDEN ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

11 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklenen Öptüm Nefesinden şarkısı 3.5 milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede beğeni alan şarkı sözleriyle de beğenildi. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz-Müzik: Şöhret Memmedov

Fikir Yazarı: Dildara Eyubova

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Türkçe söz: Mustafa Ceceli

Kemençe: Ekin Uzunlar

Percussion, Gitar: Mustafa Ceceli

Mix-Mastering: Koray Püskül

Klip Yönetmeni: Murad Küçük

Mekan: Sultansazlığı Milli Parkı (Kayseri)

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