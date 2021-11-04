OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok
Türkiye seçim gündemiyle yapılan ve art arda açıklanan anket sonuçlarını konuşurken, OPTİMAR Başkanı Daşdemir'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Türkiye'nin en önemli iki sorununun ekonomi ve işsizlik olarak görüldüğünü belirten Daşdemir, bu sorunu kimin çözebileceğini sorduklarında yüzde 30 oranında AK Parti yanıtını aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından da Erdoğan'ın rakipsiz olduğunu söyleyen Daşdemir, "AK Parti dışında umut görülen bir parti yok" dedi.
OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Türkiye'de seçime uzun bir zaman olmasına rağmen sürekli bir seçim gündemi oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekti.
Muhalefetin iktidarı zayıf göstermek için "manipülasyon amaçlı anketler" de kullandığını ifade eden Daşdemir, Akşam gazetesinin haberine göre şunları söyledi;
"Bu konuda çarpıcı bir örnek verecek olursak; her ay yaptığımız Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda yüzde 50'ler oranında Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi ve işsizlik olarak görülüyor. 'Peki bu sorunu kim çözer' diye sorduğumuzda AK Parti % 30'larda çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu oran % 35'lerde çıkıyordu. CHP % 20 civarı, İYİ Parti % 6'larda, HDP ise % 7'lerde çıkıyor.
Ekonomi konusunda umut olarak sunulan Babacan tutmadı. Onu umut görenlerin oranı ise binde 7'lerde. Muhalefetin toplam umut görülme durumu bir AK Parti etmiyor. AK Parti dışında umut görülen bir parti yok.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından Erdoğan da rakipsiz olarak değerlendirilebilir. Hâlâ net olarak % 45,8'lik kararsızlar dağıtılmadan oyu var ki bu da önemli bir göstergedir."