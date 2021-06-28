'Operasyon 41'in yayın tarihi belli oldu.
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'Operasyon 41'in yayın tarihi belli oldu.

'Operasyon 41'in yayın tarihi belli oldu.
Hürriyet - Haberler | Magazin

KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 10'ar kişilik iki timin mücadele edeceği program 4 Temmuz Pazar günü başlayacak.

Yarışmadaki timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

'YOK EDİCİ' VE 'KÖTÜLER'LE MÜCADELE EDECEKLER Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler de var. Yüzücü Merve Taneli, model Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü de "Operasyon 41"de mücadele edecek.

Yüzme dalında 17 Türkiye birinciliği bulunan MerveTaneli yarışmada yer alacak.

MMA şampiyonu Kübra Gölcü de "Operasyon 41"de.

Kaynak: Hürriyet

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