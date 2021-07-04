Operasyon 41 Caner Tanrıverdi kimdir? Caner Tanrıverdi kaç yaşında? Caner Tanrıverdi instagram!
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Operasyon 41 Caner Tanrıverdi kimdir? Caner Tanrıverdi kaç yaşında? Caner Tanrıverdi instagram!

Operasyon 41 Caner Tanrıverdi kimdir? Caner Tanrıverdi kaç yaşında? Caner Tanrıverdi instagram!
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KANAL D'nin sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu'nun üstlendiği yeni yarışma programı "Operasyon 41" bugün başladı. Peki, Operasyon 41 Caner Tanrıverdi kimdir? Caner Tanrıverdi kaç yaşında? Caner Tanrıverdi instagram!

10'ar kişilik iki timin mücadele edeceği programOperasyon 41 4 Temmuz'da başladı. Peki, Caner Tanrıverdi kimdir? Caner Tanrıverdi kaç yaşında? Caner Tanrıverdi instagram!

OPERASYON 41 CANER TANRIVERDİ KİMDİR?

23 yaşında olan Caner Tanrıverdi, ilk ve orta öğrenimimi Gemlik'te tamamladıktan sonra Karabük Üniversitesi Makina Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Uzun bir dönem profesyonel futbol oynayan oyuncu, daha sonra katıldığı Best Model Of Turkey 2012 yarışmasına Best Gentleman beşincilik ödülünü kazandı.

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