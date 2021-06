Onur Seyit Yaran'dan flaş Su Burcu Yazgı Coşkun itirafı!

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran, dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar...

Son dönemin gözde oyuncularından olan Onur Seyit Yaran, oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor.

Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Onur Seyit Yaran, partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİZİ YAKIŞTIRIYORLAR"

Onur Seyit Yaran, "Bizi çok yakıştırıyorlar. Enerjimizi çok beğeniyorlar. Biz de bu motivasyonla bu enerjiyle daha da çok çalışıp yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel yorumlar, mesajlar bizi biraz gaza getiriyor aslında" ifadelerini kullandı.

Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un sevgilisi bulunmuyor.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur. Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi oldu. 'Vuslat' ve 'Kalk Gidelim' ve 'Kardeşlerim' gibi dizilerde rol aldı.

