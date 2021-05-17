Onur Saylak ile Gözde Yılmaz'ın nikah fotoğrafı ortaya çıktı

Geçen yıl menajer Gözde Yılmaz'la evlenen oyuncu Onur Saylak, 44 yaşına girdi. Gözde Yılmaz, eşinin yaş gününü ilk kez paylaştığı nikah karesiyle kutladı

Onur Saylak'ın eşi Gözde Yılmaz'ın nikah karesini siyah-beyaz paylaşması dikkat çekti.

BEBEK SEVİNCİ YAŞADILAR

Onur Saylak-Gözde Yılmaz çifti, geçtiğimiz aylarda Deniz Ali verdiklerini çocuklarına kucaklarına almıştı. Onur Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile olan evliliğinden Maya ve Toprak adında 2 oğlu daha bulunuyor.

ONUR SAYLAK'IN EŞİ GÖZDE YILMAZ KİMDİR?

Gözde Yılmaz, özel hayatı ile gündemde yer alıyor. Medya sektöründe kariyer yapan Gözde Yılmaz, mesleğe muhabir olarak başladı. 2008 yılına kadar muhabirlik görevini sürdürürken aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nde Radyo-Televizyon ve Anadolu Üniversitesi'nde de Halkla İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2008 yılında ID'ye katılan Gözde, şirketin ve temsil ettiği sanatçılarla birlikte dizi ve filmlerin basın danışmanlığı görevini yürütüyor. Onur Saylak ile ilişki yaşayan Gözde Yılmaz, 2017 yılından bu yana ilişkilerini sürdürdüğü Onur Saylak ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Çift, 4 yıldır Saylak'ın Bağdat Caddesi'ndeki evinde birlikte oturuyor.

Kaynak: Snob Magazin