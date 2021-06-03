Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman öldü?
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Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman öldü?

Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman öldü?
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Genç müzisyen Onurcan Özcan, yıllar önce müzik dünyasını yasa boğmuş, hayata veda etmişti. Günümüzde hakkında bilgiler araştırılan Onurcan Özcan hakkında detaylar araştırılırken Onur Can Özcan ne zaman öldü ve Onur Can Özcan kimdir gibi konular araştırılıyor.

Solist, besteci ve söz yazarı Onurcan Özcan 2018'de hayata veda etmişti. Genç müzisyen günümüzde müzikleri ile seviliyor ve beğeni topluyor Peki, Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ne zaman öldü?

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Onur Can Özcan son dönemde popüler hale gelen, "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi parçalarla tanınmaktadır.

Onur Can Özcan 5 kişinin yer aldığı tekne İmrenli Koyu'ndan denize doğru açılırken, henüz bilinmeyen bir neden ötürü kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta alabora olduğu bilgisi saptanmıştı.

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