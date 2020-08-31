Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında, nereli? Onu Buldu hayatı ve biyografisi! Ünlü oyuncu Onur Buldu, başarılı oyunculuğu ile olduğu kadar özel hayatıyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Onur Buldu kaç yaşında, nereli? Onur Buldu kimdir? İşte, Onu Buldu hayatı ve biyografisi!

Güldür Güldür Show ile tanınan Onur Buldu tiyatro ve filmleriyle de izleyicilerin beğenisini topluyor. Peki, Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşında, nereli? Onu Buldu hayatı ve biyografisi! ONUR BULDU KİMDİR? Doğum tarihi: 4 Ağustos 1982 (38 yıl yaşında), Bergama Eğitim: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Evlilik: Duygu Koz (e. 2020) Etkin yıllar: 2005-günümüz Meslek: Oyuncu Onur Buldu, (d. 4 Ağustos 1982,Bergama, İzmir), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Mazgirt, Tuncelili ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak Bergama'da doğdu, Menemen'de büyüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır. Onur Buldu FİLMOGRAFİ Sinema • Organize İşler, 2005 • Plajda, 2008 • Aşk Geliyorum Demez, 2009 (Cemal) • Ada: Zombilerin Düğünü, 2009 (Ömer) • Sonsuz, 2009 - Hastane Görevlisi (37. Dk) • Baydara: Edra'nın Kaderi, 2011 • Berlin Kaplanı, 2012 (Antrenör) • Böcek (Kısa Film) 2013 • Eyyvah Eyvah 3, 2014 • Olur Olur, 2014 (Ertan) • İçimdeki Ses, 2015 (Alptekin Güven) • Dedemin Fişi, 2016 (Marif) (Arif) • Yok Artık! 2, 2016 (Meriç) • Martı, 2017 (Yakup) • Cici Babam, 2018 • Bayi Toplantısı, 2020 Televizyon • Avrupa Yakası, 2007 (Metin) • Doktorlar, 2007 • Benim Annem Bir Melek,2008 (Hırsız) • Yalancı Romantik, 2009 • Papatyam, 2009-2011 (Yusuf) • Aşağı Yukarı Yemişlililer, 2011 (Recep) • Güldür Güldür, 2013 - Günümüz, (Bilal Koçyiğit) • Analı Oğullu, 2014 (Cüneyt) • Jet Sosyete (2019) - Gencebay (48. bölüm) TİYATRO • İstibdat Kumpanyası, 2014 (Tiyatro İstanbul) • Şah Mat, 2008 (Tiyatro Duru)