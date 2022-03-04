Onur Arıkan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Onur Arıkan, önceki gün Samyeli'nin sahne aldığı mekana geldi. Peki, Onur Arıkan kimdir?

ONUR ARIKAN KİMDİR?

Sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı sık sık gündeme gelen Defne Samyeli'nin iş insanı Onur Arıkan ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Bir süredir birlikte anılan ikili, önceki akşam aynı mekandaydı.

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Birlikte görüntülenmek istemeyen ikili, mekandan ayrı ayrı çıktı. Aracına binerken görüntülenen Samyeli, Onur Arıkan'la ilgili sorular için "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" dedi. Arıkan ise bir kadın arkadaşıyla taksiye binerek uzaklaştı.

Haberler.com - Gündem