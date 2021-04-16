Onu hiç böyle görmediniz! Ekran fenomeni Müge Anlı, şarkı performansıyla herkesi büyüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Onu hiç böyle görmediniz! Ekran fenomeni Müge Anlı, şarkı performansıyla herkesi büyüledi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz gün Instagram hesabı açan ATV ekranlarının fenomen ismi Müge Anlı, şarkı söylediği anları paylaştı. Paylaşımında Muazzez Abacı'ya ait bir parçayı seslendiren Anlı, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

ATV ekranlarından yayınlanan fenomen programı Tatlı Sert ile tüm Türkiye'nin yılladır zirveden düşürmediği ismi Müge Anlı, geçtiğimiz gün sosyal medya platformu Instagram'da kendisine hesap açtı.

SESİ İLE TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ

Yılladır sosyal platformlara olan mesafesi ile bilinen ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Paylaşımında Muazzez Abacı'nın bir parçasını seslendirdiği görülen Anlı, gönderisine, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu ekledi.

Kısa süre içinde takipçilerinden binlerce beğeni alan ünlü televizyoncu, sesi ile usta sanatçıları bile aratmadı.

Onu hiç böyle görmediniz! Ekran fenomeni Müge Anlı, şarkı performansıyla herkesi büyüledi
Müge Anlı 15 Nisan full tek parça izle! Müge Anlı saat kaçta başlıyor?
Müge Anlı 15 Nisan full tek parça izle! Müge Anlı saat kaçta başlıyor?
Müge Anlı instagram hesabı nedir? Müge Anlı ilk instagram paylaşımı!
Müge Anlı instagram hesabı nedir? Müge Anlı ilk instagram paylaşımı!
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
HAN: Nabız yokluyor, format eskiyince değiştirmenin vakti geldi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Antony Blinken Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Esra Erol Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Onu hiç böyle görmediniz! Ekran fenomeni Müge Anlı, şarkı performansıyla herkesi büyüledi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:18:26. #1.15#

title