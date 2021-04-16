Onu hiç böyle görmediniz! Ekran fenomeni Müge Anlı, şarkı performansıyla herkesi büyüledi

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Geçtiğimiz gün Instagram hesabı açan ATV ekranlarının fenomen ismi Müge Anlı, şarkı söylediği anları paylaştı. Paylaşımında Muazzez Abacı'ya ait bir parçayı seslendiren Anlı, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

ATV ekranlarından yayınlanan fenomen programı Tatlı Sert ile tüm Türkiye'nin yılladır zirveden düşürmediği ismi Müge Anlı, geçtiğimiz gün sosyal medya platformu Instagram'da kendisine hesap açtı.

SESİ İLE TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ

Yılladır sosyal platformlara olan mesafesi ile bilinen ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Paylaşımında Muazzez Abacı'nın bir parçasını seslendirdiği görülen Anlı, gönderisine, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu ekledi.

Kısa süre içinde takipçilerinden binlerce beğeni alan ünlü televizyoncu, sesi ile usta sanatçıları bile aratmadı.