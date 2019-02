Onu Bu Hale Kocası Getirdi

Adana'da bir koca kendisini aldattığını düşündüğü eşini 3 çocuğunun yanında 30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü. Baba evine giden genç kadın, "Kocam öldüresiye dövdü. Ondan şikayetçiyim onun en ağır ceza almasını istiyorum. Eşimden ayrılacağım" dedi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (35) 2006 yılında bir tekstil fabrikasında çalışan H.Ç. (35) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu oldu. Ancak S.Ç. evlendikten sonra çeşitli nedenlerden dolay her gün dayak yemeye başladı. Çocukları olduğu için ve tehdit edildiği için genç kadın kocasından sürekli dayak yemesine rağmen şikayetçi olmadı. Geçtiğimiz cumartesi akşamı ise H.Ç. işten geldikten sonra genç kadının telefonda konuştuğunu gördü. Genç kadın eşini görünce telefonu kapattı. H.Ç. kimle konuştuğunu sorunca S.Ç., babasıyla konuştuğunu söyledi. Ancak koca bu duruma inanmayarak eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada 3 çocuk ise evdeydi. Tartışma kısa sürede kocanın şiddetine döndü. Koca çocuklarını başka bir odaya götürdükten sonra inşaat demiriyle S.Ç.'yi dövmeye başladı. S.Ç. kocasına yalvardı ama o hiç durmadan yaklaşık 30 dakika eşinin kol ve bacak kısımlarına demirle vurarak darp etti. H.Ç. eşinin saçlarından tutup yerlerde sürükledi. Kadın yaklaşık 30 dakika sonra kocasının elinden kurtulup sokağa kaçarak bir komşusuna sığındı. Kocası da peşinden gelip şikayetçi olması halinde öldüreceğini söyledi. Genç kadın komşularınca hastaneye götürülürken hastanede de ölüm korkusundan dolayı her yeri morluk içinde olmasına rağmen merdivenden düştüğünü söyledi. Genç kadının sol kolu yediği dayaktan dolayı çatlak olduğu gerekçesiyle alçıya alındı. Vücudunun her tarafı morluklar içindeki kızlarını gören ailesi ise hastane polisine başvurdu. Polis ekipleri şikayet üzerine kocayı aramaya başlarken, bir taraftan da uzaklaştırma kararı alındı.

"DAHA ÖNCEDE DÖVÜYORDU AMA BU EN ŞİDDETLİSİ OLDU"

Daha sonra babasının evine giden genç kadın yaşadığı dehşet dolu anları korku dolu gözlerle anlattı. S.Ç, "Ben babamla konuşuyordum. O sırada eve geldi bana kimle konuştuğumu sordu ben de babamla dedim inanmadı. Kendisini aldattığımı düşünerek çocukları diğer odaya koyup beni öldüresiye dövdü. İnşaat demiriyle yarım saat dövdü. Beni daha öncede dövüyordu ama bu en şiddetlisi oldu. Ben komşuma sığınıp kurtuldum. Hastanede ilk gün ölümle tehdit edildiğim için kocamın dövdüğünü söyleyemeyip merdivenden düştüğümü söyledim. Ama sonra ailem görünce gerçeği hastane polisine söyledim. Beni kocam öldüresiye dövdü. Ben ondan şikayetçiyim onun en ağır ceza almasını istiyorum. Eşimden ayrılacağım. Onu Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

