Onlarca insana aldırış etmeden perdeleri böyle çaldılar Bursa'da bir iş yeri önünde bulunan perdeler herkesin gözü önünde çalındı.

Bursa'da bir iş yeri önünde bulunan perdeler herkesin gözü önünde çalındı.

Olay, Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Perde satışı yapan iş yeri sahibi İsmail Kaya, hava almak için dükkanın önüne çıktığında, kaldırımdaki askıya astığı perdelerinin eksildiğini fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen Kaya, onlarca kişiye aldırış etmeyen 2 kişinin perdeleri çalarak uzaklaştığını belirledi. Kaya, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek, perde çalan hırsızların M.T. ve Ş.Ü. olduğunu tespit etti. Ekipler, onlarca kişiye aldırış etmeden dükkanın önünde bulunan perdeleri çalan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA