Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar
Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılarAMASYA - Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu önce boyadı sonra göbek attı.
09.08.2019 09:20
Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar
AMASYA - Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu önce boyadı sonra göbek attı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesinin ardından Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu boyayan yaklaşık 20 gencin o keyifli anları kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA