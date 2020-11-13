Önce motosiklet ardından kamyon traktöre çarptı: 1 yaralı

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Eroğlu yaralandı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Eroğlu yaralandı. Kazayı fark edemeyen arkadan gelen kamyonun sürücüsü de traktöre çarptı. İkinci kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzgun Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Eroğlu'nun kullandığı motosiklet, önündeki Mustafa Kuşkaya yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsünü fark eden Kuşkaya, traktörünü durdurup, yardıma gitti. Kuşkaya'nın Eroğlu'na yardım ettiği sırada Hakkı Yüce'nin kullandığı 01 TT 011 plakalı kamyon, kaza yerini fark edemeyip, traktöre çarptı. Şans eseri, ikinci kazada yaralanan olmadı. Yaralı Eroğlu, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre trafiğe kapanan yol, traktör ve kamyonun çekilmesiyle yeniden araç geçişine açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL