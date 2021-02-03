Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti
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Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti

03.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:09
Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti

Beylikdüzü'nde taksiyle panelvan minibüs kaza yaptı.

Beylikdüzü'nde taksiyle panelvan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsten inen 3 kişi taksiciyi darp etti. Dakikalar süren kavgayı İETT şoförü ayırırken taksicinin tekme ve tokatla darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, dün akşam Beylikdüzü'nde kaydedildi. Taksi şoförü ile önünde giden panelvan tipi minibüsün sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsteki 1'i kadın 4 kişi aşağıya indi. Taksici ile tartışmaya başlayan minibüstekiler, daha sonra taksiciye saldırdı. Kadının araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, 3 kişi taksiciye tekme ve tokatlarla darp etmeye başladı. Bu sırada kaza nedeniyle bir İETT otobüsü de yolda kaldı. İETT şoförü ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflar ayrılırken, taksicinin '1 kişiye 3 kişi saldırır mı?' demesi üzerine minibüstekiler tekrar taksiciye saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anları ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. 


Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti
Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti
Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti
Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti
Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti
Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga; 3 kişi taksiciyi böyle darp etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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