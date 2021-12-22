Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan kavga neticesinde darp edilen kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan kavga neticesinde darp edilen kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, sabaha karşı Körfez ilçesi Şirinyalı Bağdatlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi önce kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından darp edildi, ardından da silahla ayağından vuruldu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, polis ekipleri tarafından ilk olarak Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Körfez Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu

Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu

Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu

Önce darp edildi, sonra ayağından vuruldu

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

 Yemek siparişi veren genç kız kuryenin tacizine uğradı! Caddede karşılaşınca olanlar oldu

Yemek siparişi veren genç kız kuryenin tacizine uğradı! Caddede karşılaşınca olanlar oldu

 Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title