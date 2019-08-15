Ön tekeri bariyere sıkışan traktörü itfaiye kurtardı

15.08.2019 14:55

Sivas'ta seyir halindeyken ön tekerleği bariyerlere sıkışan traktörü itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldırım idaresindeki 58 AV 58 plakalı traktörün sağ ön tekeri seyir halindeyken bariyerlere sıkıştı.

Yıldırım, traktörü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan traktörü bariyerlerden çıkardı.

Kaynak: AA