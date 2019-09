On Numara sonuçları 16 Eylül: On Numara bilen 4 kişiye 130'ar bin lira!

17.09.2019 09:17

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara sonuçları belli oldu. İstanbul Beyoğlu'nda canlı yayında yapılan On Numara çekilişi ile 893. haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Bu haftanın talihlileri dört kişi çıktı. On bilen talihliler, kişi başına 129.773,45 TL ikramiye kazandı. İşte 16 Eylül 2019 On Numara çekilişi sonuçları tüm detayları...

16 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 11, 15, 26, 29, 32, 35, 44, 45, 47, 52, 56, 58, 61, 63, 65, 71, 72, 74, 76 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara 893. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 129 bin 773 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karaman ve Tokat'ın Merkez, Mersin'in Toroslar ve İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 113 kişi 3 bin 62 lira 80'er lira, 8 bilen bin 939 kişi 178 lira 85'er kuruş, 7 bilen 19 bin 302 kişi 25 lira 60'şar kuruş, 6 bilen 117 bin 144 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 249 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.