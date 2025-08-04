On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecanla takip edildi. 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişin sonuçları, resmi siteler ve canlı yayınlarla eş zamanlı olarak paylaşıldı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları şu şekildedir:

BİR VEYA DAHA FAZLA KOLON OYNAYABİLİRSİNİZ

Tek bir kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Sen Seç ile kolonunuzdaki numaraları terminal üzerinden kendiniz belirleyebilir veya Rastgele Sayı seçeneği ile otomatik oluşturabilirsiniz. Kupon doldurmak istemeyenler, kolon altındaki "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek rastgele 10 numaradan oluşan şanslı bir kupon elde edebilir.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlar sunar. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlerseniz, sistem bu numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

"Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe aynı kuponla katılabilirsiniz.

İPTAL SEÇENEĞİ

Doldurduğunuz kolonu oynamaktan vazgeçerseniz, ilgili kolonun altındaki "İptal" kutucuğunu işaretleyerek iptal edebilirsiniz.

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

Her kolon için 10, 9, 8, 7, 6 veya hiç numara bilmemeniz durumunda ikramiye kazanırsınız. 10 numara bilen büyük ikramiyenin sahibi olur! Aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu eşit olarak paylaştırılır.

4 AĞUSTOS 2025 10 NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Ağustos 2025 On Numara çekiliş sonuçları: