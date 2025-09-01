On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 1 Eylül Pazartesi? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 1 Eylül 2025 Pazartesi On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 1 Eylül 2025 Pazartesi On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, farklı seçeneklerle şansını denemeye imkan tanıyan bir sayısal loto oyunudur. İşte temel kurallar ve oynanış detayları:

KOLON SEÇİMİ

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Oyuncular, numaralarını ister terminal üzerinden kendileri seçebilir isterse "Rastgele Sayılar" ile şansa bırakabilir. Kupon doldurmak istemeyenler için kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve sistem rastgele 10 numara belirler.

SİSTEM OYUNU

Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde hazırlar. Bu sayede daha fazla kombinasyonla çekilişe katılım sağlanır.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür.

İPTAL SEÇENEĞİ

Yanlış doldurulan veya kullanılmak istenmeyen kolonlar, altındaki İptal kutucuğu işaretlenerek geçersiz kılınabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara'da kazanç, çekilişte çıkan sayılardan tahmin edilen doğru sayıya göre belirlenir:

• 10 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

• Ayrıca 9, 8, 7, 6 doğru tahmin edenler ya da hiçbir sayı tutturamayanlar da ikramiye alır.

• Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda, ikramiye havuzu eşit şekilde bölüştürülür.

1 EYLÜL 2025 SONUÇLARI

1 Eylül 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.