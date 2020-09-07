On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 7 Eylül Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!
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On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 7 Eylül Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 7 Eylül On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti. On !

On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 7 Eylül Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!
07.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:54

Milli Piyango Online 7 Eylül tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 7 Eylül'de yapılan çekilişte kazanan kim merak edilirken, On numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 7 Eylül 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU!

7 Eylül On Numara sonuçları:

On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 7 Eylül Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!

24 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

On numarada, kazanan numaralar 11, 9, 50, 76, 69, 2, 13, 32, 19, 74, 12, 1, 7, 62, 49, 52, 16, 21, 8, 33, 37, 51 şeklinde belirlendi. Çekilişte 9 bilen 47 kişi 3 bin 417, 75 TL, 8 bilen 872 kişi 230, 25 TL, 7 bilen 8 bin 602 kişi 44, 35 TL, 6 bilen 51 bin 480 kişi 7, 80 TL, hiç bilemeyen 77 bin 41 kişi de 7, 25 TL kazandı.

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SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranınbilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlardaikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.

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