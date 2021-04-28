On Ne Demek İngilizce? On Ne Demek?
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On Ne Demek İngilizce? On Ne Demek?

On Ne Demek İngilizce? On Ne Demek?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Peki, On ne demek İngilizce'de?

ON NE DEMEK?

On İngilizce'de edat olarak üzerinde anlamına gelir.

  • on, over, upon, above
  • ile
  • by, on, together with, with, withal
  • üstünde
  • on, over, above, atop, atop of, about
  • -de
  • in, at, on
  • yönünde
  • towards, for, toward, on
  • esnasında
  • during, on, in the course of, pending
  • civarında
  • on, in the neighborhood of
  • -e doğru
  • to, on, toward, towards

On İngilizce'de zarf olarak üstünde anlamına gelir.

  • on, over, whereon
  • sürekli olarak
  • continuously, continually, incessantly, invariably, on, evermore
  • durmadan
  • continuously, nonstop, continually, repeatedly, on, forever
  • bu yana
  • since, onwards, onward, on, until now
  • giymiş olarak
  • on
  • beri
  • since, onwards, onward, on

sıfat

On İngilizce'de sıfat olarak yanık anlamına gelir.

  • on, elegiac, weather-beaten
  • devrede
  • on
  • sahnede
  • on
  • çalışmakta
  • on
  • hazır
  • ready, prepared, available, present, willing, on
  • devam etmekte olan
  • on
  • çakırkeyif
  • tipsy, tiddly, hazy, squiffy, jolly, on
  • olmakta olan
  • on
Ramazan Eles
Gündem Editörü
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