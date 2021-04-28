On Ne Demek İngilizce? On Ne Demek?
Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Peki, On ne demek İngilizce'de?
ON NE DEMEK?
On İngilizce'de edat olarak üzerinde anlamına gelir.
- on, over, upon, above
- ile
- by, on, together with, with, withal
- üstünde
- on, over, above, atop, atop of, about
- -de
- in, at, on
- yönünde
- towards, for, toward, on
- esnasında
- during, on, in the course of, pending
- civarında
- on, in the neighborhood of
- -e doğru
- to, on, toward, towards
On İngilizce'de zarf olarak üstünde anlamına gelir.
- on, over, whereon
- sürekli olarak
- continuously, continually, incessantly, invariably, on, evermore
- durmadan
- continuously, nonstop, continually, repeatedly, on, forever
- bu yana
- since, onwards, onward, on, until now
- giymiş olarak
- on
- beri
- since, onwards, onward, on
sıfat
On İngilizce'de sıfat olarak yanık anlamına gelir.
- on, elegiac, weather-beaten
- devrede
- on
- sahnede
- on
- çalışmakta
- on
- hazır
- ready, prepared, available, present, willing, on
- devam etmekte olan
- on
- çakırkeyif
- tipsy, tiddly, hazy, squiffy, jolly, on
- olmakta olan
- on