Ömür Sabuncuoğlu ve Gupse Özay'dan imza günü
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Ömür Sabuncuoğlu ve Gupse Özay'dan imza günü

Başarılı gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, "Bizim Öykümüz" isimli yeni kitabı için Akasya'da imza günü düzenledi

16.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:39
Ömür Sabuncuoğlu ve Gupse Özay'dan imza günü

"Bizim Öykümüz" kitabında öyküsüyle yer alan da imza gününde Sabuncuoğlu'na eşlik etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte keyifli anlar yaşandı. ve Gupse Özay, mesleğinde zirvede yer alan oyuncuların ve sunucuların öyküler kaleme aldığı "Bizim Öykümüz" kitabının Akasya'daki D&R imza gününde kitapseverlerle buluştu. Keyifli anlara sahne olan etkinliğe okurlar yoğun ilgi gösterirken ikili bol bol imza dağıttı.

Kaynak: Snob Magazin

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