Ömür Sabuncuoğlu ve Gupse Özay'dan imza günü

16.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:39

"Bizim Öykümüz" kitabında öyküsüyle yer alan Gupse Özay da imza gününde Sabuncuoğlu'na eşlik etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Ömür Sabuncuoğlu ve Gupse Özay, mesleğinde zirvede yer alan oyuncuların ve sunucuların öyküler kaleme aldığı "Bizim Öykümüz" kitabının Akasya'daki D&R imza gününde kitapseverlerle buluştu. Keyifli anlara sahne olan etkinliğe okurlar yoğun ilgi gösterirken ikili bol bol imza dağıttı.