Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
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Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum

Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla çekiçle saldırılan ve linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı. Bu olaya destek veren Ömür Gedik, sosyal medyadan "Hindistan'ı seviyorum" paylaşımında bulundu.

01.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:14

Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla çekiçle saldırılan ve linç edilen Müslüman genç, hastanelik oldu. Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik yaşanan bu olaya sosyal medya hesabından destek verdi.

Hayvanseverliğiyle bilinen ve hayvanların etleri için ya da din adına da olsa öldürülmesine karşı olan Gedik, bu olayın ardından kişisel twitter hesabından "Hindistan'ı seviyorum" paylaşımında bulundu.

Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum

NE OLMUŞTU?

Başkent Yeni Delhi'ye yakın olan Gurgaon'da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durdurulmuş ve çekiçle saldırılarak linç edilmeye çalışılmıştı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılmıştı.

Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum

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Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Haber Yorumları (8)
KALE: resturantlarda bonfile eti yerken iyi ama biz zaten alıp yiyemiyoruz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
AYSE: Gıcık kadın
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YORUMCU: sana iki soru sevmenin nedeni 1 vejeteryanlıktanmı 2 budistmisin ne ayaksın cok seviyorsan gidebilirsin
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