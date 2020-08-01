Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla çekiçle saldırılan ve linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı. Bu olaya destek veren Ömür Gedik, sosyal medyadan "Hindistan'ı seviyorum" paylaşımında bulundu.
01.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:14
Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla çekiçle saldırılan ve linç edilen Müslüman genç, hastanelik oldu. Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik yaşanan bu olaya sosyal medya hesabından destek verdi.
Hayvanseverliğiyle bilinen ve hayvanların etleri için ya da din adına da olsa öldürülmesine karşı olan Gedik, bu olayın ardından kişisel twitter hesabından "Hindistan'ı seviyorum" paylaşımında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Başkent Yeni Delhi'ye yakın olan Gurgaon'da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durdurulmuş ve çekiçle saldırılarak linç edilmeye çalışılmıştı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılmıştı.