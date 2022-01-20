Ömür Erez kimdir? Hemşire Ömür Erez nasıl öldü, neden öldürüldü? Katili Rahmi Uygun yakalandı mı?

Kartal'da aile sağlığı merkezine gelen Rahmi Uygun, hemşire Ömür Erez'i başından silahla vurmuştu. Hayatını kaybeden hemşire hakkında Ömür Erez kimdir? Öldürülen hemşire Ömür Erez nasıl öldü, neden öldürüldü? Katili kim, yakalandı mı? sorularının yanıtı merak edildi.

Ömür Erez kimdir? sorusu son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. Hemşire Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde Rahmi Uygun tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hemşire Ömür Erez nasıl öldü, neden öldürüldü? Katili kim, yakalandı mı?

HEMŞİRE ÖMÜR EREZ KİMDİR?

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı.

Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

HEMŞİRE ÖMÜR EREZ'İN KATİLİ YAKALANDI MI?

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

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