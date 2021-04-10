OMÜ'de öğrencilere çevrim içi psikolojik destek veriliyor
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OMÜ'de öğrencilere çevrim içi psikolojik destek veriliyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
OMÜ'de öğrencilere çevrim içi psikolojik destek veriliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören öğrenciler için çevrim içi psikolojik destek hizmeti sunuluyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören öğrenciler için çevrim içi psikolojik destek hizmeti sunuluyor.

OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin yaşadığı sorunlar, çevrim içi olarak çözüme kavuşturuluyor.

PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, daha önce öğrencilere yönelik yüz yüze gerçekleştirilen ücretsiz psikolojik destek hizmetlerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak yürütüldüğünü belirtti.

Öğrencilerin psikolojik ve sosyal sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı olabilmek adına uygulama başlattıklarını belirten Koç, "Öğrencilerimizin her sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Yaşanılan bu süreci birlikte atlatacağız. Öğrencilerimiz belirlenen saatlerde birebir olarak hizmet alıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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