Omno, 29 Temmuz'da PC, PS4 ve Xbox One İçin Çıkış Yapacak

StudioInkyfox, atmosferik macera oyunu Omno'nun 29 Temmuz'da PlayStation 4, Xbox One, Steam ve Epic Games Store için çıkış yapacağını duyurdu.

StudioInkyfox, atmosferik macera oyunu Omno'nun 29 Temmuz'da PlayStation 4, Xbox One, Steam ve Epic Games Store için çıkış yapacağını duyurdu. Switch versiyonu için resmi bir çıkış tarihi verilmedi. Oyunun giderek ücretsiz bir demoyu oynayabileceğinizi de hatırlatalım.

Platform ve macera oyunu ögelerini birleştiren ve bizi bir fantezi diyarına yolculuğa çıkaran bir yapım olan Omno'da büyülü bir asa ile donatılmış bir adam rolünü üstleneceğiz ve çeşitli yerleri ziyaret ederek, bizi bekleyen bilmeceler ve engellerle karşılaşacağız.

eylem üçüncü şahıs perspektifinden gösterilecek. Oyunun ana unsuru dünyayı keşfetmek olacak. Karakterimiz yoğun ormanlarda, güneşten yanmış çöllerde ve soğuk tundralarda geçecek. Kahraman, havada yüzen denizanalarından dost kemirgenlere, dinozorlara benzer dev yaratıklara kadar çeşitli hayvan benzeri yaratıklarla karşılaşacak.

Oyun aynı zamanda bulmaca çözme, platform bölümleri ve yukarıda belirtilen özelliklerin vazgeçilmez olduğu durumlarda çeşitli engellerden kaçınma gibi diğer birçok önemli unsurun etrafında dönecek.

Asanın sağladığı sihirli yetenekler sayesinde, kahraman antik mekanizmaları harekete geçirebilecek, yerin hemen üzerinde süzülebilecek veya bir tür ışınlanma kullanarak herhangi bir sorun yaşamadan bir yerden bir yere hareket edebilecek. Ayrıca, zamanla karakterimiz için yeni becerilerin de kilidini de açabileceğiz.

Oyun, Unreal Engine 4 motoru ile geliştirildi. Bu prodüksiyonun üç boyutlu grafikleri, sadece zengin renkleriyle değil, ilginç tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Omno Çıkış Tarihi Fragmanı:

Kaynak: Turkmmo