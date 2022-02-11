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Ommer Otel'de intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ommer Otel'de intihar girişimi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, bir otelin 11. katındaki penceresine çıkarak intihara teşebbüs etti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, bir otelin 11. katındaki penceresine çıkarak intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan Ommer Otel'de meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.P. (18), otelin 11. katının penceresine çıkarak intihar etmek istedi. Kat görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik amacı ile otelin altına şişme yatak açarken, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu pencereden indirilen M.P., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Ommer Otel'de intihar girişimi

Ommer Otel'de intihar girişimi

Ommer Otel'de intihar girişimi

Ommer Otel'de intihar girişimi

Ommer Otel'de intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Osman Kavuncu Bulvarı, İntihar, Kayseri, Otel, 3. Sayfa, Haberler

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