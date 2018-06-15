Ömerli'de Bayramlaşma
Mardin'in Ömerli ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Öğretmenevinde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, vatandaşlarla bayramlaştı.
Kaymakam Taşçı, burada yaptığı konuşmada, bayramların kardeşliği pekiştirdiğini söyledi.
Bayramlaşma törenine, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Sefa Çelebi, Emniyet Amiri Erdal Tunçer ve vatandaşlar katıldı.
Taşçı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan güvenlik güçlerinin de bayramını kutladı.