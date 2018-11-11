Ömer Yasir'in Düzenli Fizik Tedavi İhtiyacı Var

MANİSA'da boğazına fındık tanesi kaçınca nefessiz kalan ve felç geçiren 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin'in iyileşebilmesi için gerekli olan fizik tedaviye ihtiyacı devam ediyor. Oğlunun durumunu öğrenen hayırseverlerin daha önce bir miktar maddi destekte bulunduğunu belirten baba İbrahim Şahin, "Maddi destek beklemiyoruz, yalnızca oğlumuzun düzenli fizik tedavi almasını istiyoruz" dedi.

Ev kadını Hatice (32) ve işsiz İbrahim Şahin (35) çiftinin oğulları Ömer Yasir, 25 Aralık 2017 tarihinde soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefes alamayıp, beyni 5 dakikadan fazla oksijensiz kaldığı için felç oldu. Ömer'in bu sırada duran kalbi de Manisa Devlet Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun akciğerinden 9 fındık parçası çıkarıldı. Hortumla beslenme sırasında zarar gören midesinden de ameliyat olan, geçen 16 Mart'ta da taburcu edilen minik Ömer, artık yürüyemez, konuşamaz ve ailesini de tanıyamaz hale geldi, kolları kasılı durumda kaldı. Minik Ömer'in ailesi, fizik tedavi ve yurt dışından getirilen ilaç bedellerinin karşılanması için yardım istedi. Hayırseverler, aileyle iletişime geçerek destek olmaya çalıştı. Ömer de bu süre içinde iyileşme gösterdi ve burnundaki cihazlardan kurtularak ağızdan beslenmeye, başını dik tutabilmeye ve emekleme pozisyonuna geçebilmeye başladı. Ancak tam anlamıyla sağlığına kavuşabilmesi için haftanın 6 günü en az 2 saatlik alması gereken fizik tedavi desteği henüz karşılanamadı.

GÜNDE EN AZ 2 SAAT TEDAVİ GEREKİYOR

Oğlunun durumuyla ilgili haberler üzerine hayırseverlerden ilgi ve destek gördüklerini, bir miktar maddi yardımda bulunanların da olduğunu belirten baba İbrahim Şahin, asıl ihtiyaç duydukları yardımın yoğun fizik tedavi olduğunu söyledi. Doktorların, oğlunun iyileşebilmesi için haftada 6 gün, günde en az 2 saat fizik tedavi görmesini önerdiklerini belirten baba Şahin, "Devlet günde 1 saatini mart ayına kadar karşılayacak. Ancak daha sonra devlet senede yalnızca 2 aylık fizik tedavi sunuyor. Doktorumuz, çok yoğun bir fizik tedavi görmesi gerektiğini söylüyor. En son Ömer'i gördüğünde 'Bu çocuk hala fizik tedavi almıyor mu' diye sordu. Tedavi sürecinde iyiye gidiyoruz, ancak ben maddi hiçbir destek istemiyorum, yalnızca fizik tedavisini karşılayabilecek bir yardım bekliyorum. Ömer artık adını söylediğimizde bile tepki veriyor. Tedavi edilirse kasları yavaş yavaş düzelecek" dedi.

- İzmir