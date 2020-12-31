Ömer Öztüyen kimdir? Ezo Sunal'ın eşi Ömer Öztüyen kimdir, ne iş yapıyor?
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Ömer Öztüyen kimdir? Ezo Sunal'ın eşi Ömer Öztüyen kimdir, ne iş yapıyor?

31.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:56
Ömer Öztüyen kimdir? Ezo Sunal'ın eşi Ömer Öztüyen kimdir, ne iş yapıyor?

Gül Sunal ve Kemal Sunal'ın kızı, Ali Sunal'ın kız kardeşi Ezo Sunal, dün müjdeli bir haber verdi. Ezo Sunal'ın hamile olduğunu açıkladığı haberden sonra insanlar Ezo Sunal'ın eşi kim? Ezo Sunal'ın kocası Ömer Öztüyen kim merak etmeye başladı. Peki Ömer Öztüyen kimdir? Ezo Sunal'ın eşi Ömer Öztüyen kimdir, ne iş yapıyor?

Güldüy Güldüy Show'un sevilen sunucusu Ezo Sunal, dün sosyal medya hesabından hamile olduğunun haberini verdi. Çocuklarla çok iyi anlaşan Ezo Sunal'ın hamile olması sevenlerini mutlu etti. Ezo Sunal'ın evli olduğunu bilmeyen hayranları Ezo Sunal evli mi? Ezo Sunal'ın kocası kim?Ezo Sunal'ın eşi Ömer Öztüyen kimdir, ne iş yapıyor? merak etmeye başladı. İşte tüm soruların cevapları.

ÖMER ÖZTÜYEN KİMDİR?

Ezo Sunal, Ömer Öztüyen ile 2018 yılında dünya evine girmişti. Çiftten dün müjdeli haber geldi; Ezo Sunal hamile! Bu da Ömer Öztüyen'i ilgi konusu yaptı. Ömer Öztüyen, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim görmüştür. Öztüyen bir müzisyendir.

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