Ömer Lütfü Topal kimdir? Ömer Lütfü Topal hakkında detaylar...
Kumarhaneler Kralı olarak bilinen ve 28 Temmuz 1996'da otomobiliyle evine giderken İstanbul, Yeniköy'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Ömer Lütfü Topal kimdir? Ömer Lütfü Topal hakkında detaylar...
Ömer Lütfü Topal kimdir?
Ömer Lütfü Topal (1942, Doğanşehir - 28 Temmuz 1996, Yeniköy) "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen Türk iş adamı.
28 Temmuz 1996'da otomobiliyle evine giderken İstanbul, Yeniköy'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.