Ömer Lütfü Topal kimdir? Ömer Lütfü Topal hakkında detaylar...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Lütfü Topal kimdir? Ömer Lütfü Topal hakkında detaylar...

Ömer Lütfü Topal kimdir? Ömer Lütfü Topal hakkında detaylar...
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kumarhaneler Kralı olarak bilinen ve 28 Temmuz 1996'da otomobiliyle evine giderken İstanbul, Yeniköy'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Ömer Lütfü Topal kimdir? Ömer Lütfü Topal hakkında detaylar...

Ömer Lütfü Topal kimdir?

Ömer Lütfü Topal (1942, Doğanşehir - 28 Temmuz 1996, Yeniköy) "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen Türk iş adamı.

28 Temmuz 1996'da otomobiliyle evine giderken İstanbul, Yeniköy'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ömer Lütfü Topal kimdir? Ömer Lütfü Topal hakkında detaylar... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 19:34:58. #1.14#

title